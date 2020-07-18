18 Temmuz 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de yeni 10 numara bulundu! Max Kruse sonrası...

Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken Fenerbahçe'nin önünde Beşiktaş derbisi ve Çaykur Rizespor maçı var. Sarı-lacivertliler bu iki maçı kayıpsız geçmek isterken, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına da tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda Max Kruse'nin ayrılığıyla birlikte 10 numara boşluğu oluşan Kanarya'da, yeni maestro bulundu bile. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 18.07.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 13:20
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Fenerbahçe'de yeni 10 numara bulundu! Max Kruse sonrası...

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, bir yandan bu mücadele için çalışmalarını yürütürken, diğer yandan da transfer için hummalı bir çalışma yürütüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'de yeni 10 numara bulundu! Max Kruse sonrası...

Son 6 sezonda herhangi bir kupa alma başarısı gösteremeyen sarı lacivertli kulüp, gelecek sezon şampiyon olmak ve 4. yıldızı takmak istiyor.

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Fenerbahçe'de yeni 10 numara bulundu! Max Kruse sonrası...

Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, TFF'nin yabancı kuralının ardından Türk yıldızlara yönelmeye başladı.

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Fenerbahçe'de yeni 10 numara bulundu! Max Kruse sonrası...

Max Kruse'nin takımdan ayrılmasının ardından yeni bir 10 numara arayışında olan Fenerbahçe'nin, rotasını Almanya'ya çevirdiği yazıldı.

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Fenerbahçe'de yeni 10 numara bulundu! Max Kruse sonrası...

Fotomaç'ın dış basından derlediği haber şu şekilde:

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