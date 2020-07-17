17 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe idmanında büyük kavga! Yumruklar ve küfürler havada uçuştu

F.Bahçe idmanında büyük kavga! Tüm takıma küfretti
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 Giriş Tarihi: 17.07.2020

Hafta sonu Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak 'de hazırlıklar sürüyor. Sarı-lacivertli takımda 'ı idmandan kovarken, Faslı oyuncu "Sen kimsin, hoca mısın" dedi. Bu sözler üzerine antrenmanda küfürler ve yumruklar havada uçuştu. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi.

Hafta sonunda oynanacak olan kritik Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren 'de dünkü idmanda gergin anlar yaşandı. Akşam'ın haberine göre; Yeni sezonda Sportif Direktörlük koltuğuna oturacak olan , bir pozisyonda ile tartıştı. Bu tartışma sonrası takımın kaptanı olan 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, sert bir şekilde Faslı oyuncuyu idmandan kovdu. Bunun üzerine Dirar 'Sen kimsin, bu takımın hocası mısın ? Beni kovuyorsun" diyerek Emre'ye tepki gösterdi. Tecrübeli oyuncu kendisine sert bir tepki gösteren Dirar'a 'O…Ç…' diye küfür etti. Bu küfür sonrası gerginlik tavan yaptı. İki oyuncu birbirine girdi. Yumruklar havada uçuştu. Olayları ayırmak için Sarı-Lacivertli futbolcular araya girdi.

Fenerbahçe antrenmanında gerginlik

TÜM TAKIMA TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan arbede sonrası Dirar soyunma odasına gitti. Peşinden koşan Emre'yi idareciler engelledi. Emre bu kez bütün takıma Türkçe 'Hepiniz O… Ç…. sunuz' diye bağırdı. Sarı-Lacivertliler dün akşam saatlerinde kendisine ait sosyal medya hesabından idmandan sadece 4 fotoğraf karesi paylaştı. Derbi öncesi yaşanan bu tatsız olayın ardından Dirar'a ceza gelmesi bekleniyor. Gelecek sezon Sportif Direktör olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu'nun bu yaşananlardan sonra Dirar'ı takımda tutup tutmayacağını önümüzdeki günler gösterecek. Dirar, sezon ortasında Fenerbahçe ile sözleşmesini 2022'ye kadar uzatmıştı. Faslı oyuncu derbide görev almazsa Kanarya sağ bekte ciddi bir sorun yaşayabilir.

F.BAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar arasında yaşandığı iddia edilen diyaloga dair bir açıklama zaruri hale gelmiştir.

Antrenman sırasında iki oyuncumuz arasında her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma yaşanmıştır. Kaptanımız Emre Belözoğlu takım arkadaşı Nabil Dirar'a daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunmuştur.

Öte yandan, Kaptanımız Emre Belözoğlu tarafından takım arkadaşlarına haberde iddia edilen söylemler kesinlikle sarf edilmemiş, manşetlere taşınan olaylar yaşanmamıştır.

Yaşanan tartışma sonrasında oyuncumuz Nabil Dirar, hocamız Tahir Karapınar tarafından tesislere gönderilmiştir.

Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.

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