16 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Moussa Wague el yaktı

Moussa Wague el yaktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

, 'nin de radarında olan 'nin bonservis bedelini 9 milyon euro olarak belirledi. İspanyol basını, Senegalli sağ bek için West Ham ve 'nın da teklif yaptığını duyururken, Barcelona'nın kiralama seçeneğinden öne satış üzerinde durduğunu aktarıldı.

, 'nin de radarında olan 'nin bonservis bedelini 9 milyon euro olarak belirledi. İspanyol basını, Senegalli sağ bek için West Ham ve 'nın da teklif yaptığını duyururken, Barcelona'nın kiralama seçeneğinden öne satış üzerinde durduğunu aktarıldı. Sezonu Nice'te kiralık geçiren Wague, Ligue 1'de beklenenden uzak kalmıştı (5 maç+2 asist).

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