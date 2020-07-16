16 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım davaya katıldı

Aziz Yıldırım davaya katıldı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 Giriş Tarihi: 16.07.2020

Yargıtay'ın 5'inci Ceza Dairesi'nin aldığı karar sonrasında şike yapmakla suçlandığı davada hakkında beraat kararı verilen  Kulübü eski başkanı 'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı duruşmanın yeniden görüşülmesine başlandı.

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'Futbolda şike kumpası davası'nda aldığı kararı Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin usul eksikliği nedeniyle bozması sonucu davanın yeniden görülmesine bugün başlandı.

'nde yeniden görülmeye başlanan davaya Başkanı , sarı-lacivertlilerin eski başkanı , Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin ve eski yöneticilerden Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Mahmut Uslu, Önder Fırat, Cenk Başak ve Yasemin Merçil de iştirak etti.

BOZMA KARARINA UYULMASINA OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin 'futbolda şike' davasında aldığı 'usul eksikliği' nedeniyle bozma kararına uyulmasına oybirliğiyle karar verdi. Mahkeme, 6 Kasım Cuma gününe ertelendi.

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