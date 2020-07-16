16 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Michael Frey: Geliyorum

Michael Frey: Geliyorum
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

Sezon başında Nürnberg'e kiralanan ve kiralık sözleşmesi sona eren İsviçreli forvet , 'ye geri döneceğini açıkladı.

Nürnberg ile kiralık sözleşmesi biten , 'ye geri döneceğini açıkladı. İsviçreli golcü durumunun gelince belli olacağını dile getirerek, "'a geri döneceğim, gelecek sezon için hazırlıklara başlayacağım. Sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz." dedi. 25 yaşındaki Frey'in Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi var.

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