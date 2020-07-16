Michael Frey: Geliyorum

Sezon başında Nürnberg'e kiralanan ve kiralık sözleşmesi sona eren İsviçreli forvet Michael Frey, Fenerbahçe'ye geri döneceğini açıkladı.

Nürnberg ile kiralık sözleşmesi biten Michael Frey, Fenerbahçe'ye geri döneceğini açıkladı. İsviçreli golcü durumunun gelince belli olacağını dile getirerek, "İstanbul'a geri döneceğim, gelecek sezon için hazırlıklara başlayacağım. Sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz." dedi. 25 yaşındaki Frey'in Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi var.

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