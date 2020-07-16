16 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için takas formülü

Kaan ve Kenan için takas formülü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

Fortuna Düsseldorf'lu ve için görüşmeler sürüyor. İki oyuncunun da Türk statüsünde olması bu transferi cazip kılarken, yönetimin Alman ekibine paranın yanı sıra Zanka ve Frey'i de takas olarak teklif edeceği ileri sürüldü.

Fortuna Düsseldorf'lu ve için görüşmeler sürüyor. İki oyuncunun da Türk statüsünde olması bu transferi cazip kılarken, yönetimin Alman ekibine paranın yanı sıra Zanka ve Frey'i de takas olarak teklif edeceği ileri sürüldü. Sportif direktörlüğe getirilmesi beklenen Emre, özellikle sağ bek Kaan'ı kadroya katmayı çok istiyor.

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