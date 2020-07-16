Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için takas formülü

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 2020-2021 sezonu için sil baştan bir kadro oluşturacak olan sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ın ardından orta sahasını bir takviyeyle daha güçlendirmeye hazırlandığı ve transferde gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu'nun devrede olduğu öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...