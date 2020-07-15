Emre Belözoğlu transferde hız kesmiyor! İki yıldızla daha görüştü

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Transfer Hattı programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Emre Belözoğlu, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için Düsseldorf ile görüştü." dedi.

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