15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Emre Belözoğlu transferde hız kesmiyor! İki yıldızla daha görüştü
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Transfer Hattı programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Emre Belözoğlu, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için Düsseldorf ile görüştü." dedi.
15.07.2020
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