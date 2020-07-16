16 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Muriqi hırs küpü

Muriqi hırs küpü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

Ligde 3 maçtır gol atamayan , suskunluğuna derbide son vermeyi hedefliyor. Kosovalı ilk yarıda 3-1 biten karşılaşmada filelerini havalandırmıştı.

Muriqi, zorlu karşılaşmaya vitrin gözüyle de bakıyor. Son olarak Bilic'in çalıştırdığı 'in transfer listesine giren sarı-lacivertli forvet için sezon sonunda ve 'den en az 3-4 takımın resmi teklif getirmesi bekleniyor.

F.Bahçe'ye Muriqi piyangosu! İşte ödenecek rakam haberin devamı

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