Muriqi hırs küpü

Ligde 3 maçtır gol atamayan Vedat Muriqi, suskunluğuna derbide son vermeyi hedefliyor. Kosovalı ilk yarıda 3-1 biten karşılaşmada Beşiktaş filelerini havalandırmıştı.

Muriqi, zorlu karşılaşmaya vitrin gözüyle de bakıyor. Son olarak Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich'in transfer listesine giren sarı-lacivertli forvet için sezon sonunda İtalya ve İngiltere'den en az 3-4 takımın resmi teklif getirmesi bekleniyor.

DİĞER