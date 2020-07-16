Frey: Fenerbahçe'de fark yaratacağım
Sezon başında Nürnberg'e kiralanan ve kiralık sözleşmesi sona eren İsviçreli forvet Michael Frey. açıklamalarda bulundu. Yıldız isim Fenerbahçe kampında fark yaratacağını söyledi.
Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'in satın alma opsiyonunu kullanmadığı Michael Frey kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye dönerek kamp çalışmalarına katılacağını açıklamıştı.
Frey yeni bir açıklama daha yaparak, "Fenerbahçe'de yeniden doğacağım" dedi.
Nürnberg'te hem mental hem de fiziksel olarak iyi bir dönem geçirdiğinin altını çizen Frey, "Nürnberg'te kısıtlı imkanlarla önemli işler yaptık ve şimdi artık özlediğim Fenerbahçe'ye dönme zamanı geldi. Kendimi mental olarak çok iyi hissediyorum ve fiziksel olarak da diriyim. Fenerbahçe'deki kamp çalışmalarında fark yaratacağımı ve yeniden doğacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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