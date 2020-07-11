11 Temmuz 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Falette’nin ekürisi kim?

Falette’nin ekürisi kim?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.07.2020

Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertliler, Samandıra'da dün yapılan idmanda taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertliler, Samandıra'da dün yapılan idmanda taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Savunmada 'in yokluğunda Falette'nin yanında kimin görev yapacağı ise merak konusu. Teknik heyetin bu mevkide Ozan Tufan ya da Luiz Gustavo'ya şans vermesi bekleniyor. Takım bugün son çalışmasını yapıp tesislerde kampa girecek.

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