Falette’nin ekürisi kim?

Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertliler, Samandıra'da dün yapılan idmanda taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertliler, Samandıra'da dün yapılan idmanda taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Savunmada Serdar Aziz'in yokluğunda Falette'nin yanında kimin görev yapacağı ise merak konusu. Teknik heyetin bu mevkide Ozan Tufan ya da Luiz Gustavo'ya şans vermesi bekleniyor. Takım bugün son çalışmasını yapıp tesislerde kampa girecek.

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