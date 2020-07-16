16 Temmuz 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Süper Lig'in yıldızı...

Gelecek sezon için takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önceliklerden biri de sol bek transferi. Sözleşmesi biten Hasan Ali Kaldırım'a yeni mukavele önermeyeceği iddia edilen ve Caner Erkin'i gündemine alan sarı-lacivertlilerin Süper Lig'den sürpriz bir ismin transferi için girişimlere başladığı ve resmi teklifin yapıldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.07.2020 16:33
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Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Süper Lig'in yıldızı...

Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

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Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Süper Lig'in yıldızı...

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde sol beke Kolarov'u almak için büyük uğraş sarf eden ancak başarılı olamayan Fenerbahçe, daha sonra bir başka yıldız Ricardo Rodriguez için girişimde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı.

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Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Süper Lig'in yıldızı...

Hasan Ali'nin sakatlığı ve bu bölgeye transfer yapılamaması nedeniyle sol bekten bir türlü verim alamayan sarı-lacivertli kulübün gündemine Beşiktaşlı Caner Erkin de gelmişti.

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Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Süper Lig'in yıldızı...

Milliyet'te yer alan habere göre sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun önderliğinde yeniden yapılanacak Fenerbahçe yönetimi Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Oussama Haddadi için resmi girişimde bulundu.

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Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Süper Lig'in yıldızı...

Bonservisi Suudi Arabistan'ın Al Ettifaq takımında bulunan Tunuslu sol bek, ocak ayı transfer döneminde Kasımpaşa tarafından kiralanmıştı.

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