Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Süper Lig'in yıldızı...

Gelecek sezon için takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önceliklerden biri de sol bek transferi. Sözleşmesi biten Hasan Ali Kaldırım'a yeni mukavele önermeyeceği iddia edilen ve Caner Erkin'i gündemine alan sarı-lacivertlilerin Süper Lig'den sürpriz bir ismin transferi için girişimlere başladığı ve resmi teklifin yapıldığı öne sürüldü. İşte detaylar...