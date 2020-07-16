Fenerbahçe'nin gündemindeki Mohammed Kudus Ajax'a transfer oldu
Yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı 19 yaşındaki yıldız Mohammed Kudus, Ajax ile resmi sözleşme imzaladı.
Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin gözdesi konumunda bulunan Muhamed Kudus, Ajax ile anlaşma sağladı. Hollanda Ligi ekibinin 5 yıllık sözleşme imzaladığı genç yıldız adayı için 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
Mohammed Kudus, Danimarka Ligi takımlarından Nordsjaelland'da forma giyiyordu. Genç forvet, bu sezon takımı ile çıktığı 28 resmi maçta, takımına 12 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Genç forvet, son derece çevik bir yapıya sahip olmasıyla Fenerbahçe'nin yanı sıra birçok İngiliz ve Alman kulübünün de ilgisini çekmişti.
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