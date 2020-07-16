Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Yıldız oyuncu serbest kaldı
Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle kiralık ya da bonservisi elinde olan oyunculara yönelen Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan Andre Schürrle, Borussia Dortmund'dan ayrıldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin transferde ilgilendiği isimlerden Andre Schürrle'nin sözleşmesi Dortmund tarafından feshedildi. Sarı-lacivertli yönetimin, 29 yaşındaki yıldız için harekete geçmesi bekleniyor. Alman sol kanat bu sezon kiralık oynadığı Spartak Moskova'da 18 maça çıkıp 2 gol+4 asist üretmişti. Ancak bileğindeki sakatlık nedeniyle 2020'de forma giyemedi. Kariyerinde Mainz, Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Fulham ve Dortmund gibi üst düzey kulüplerde oynayan sağlam bir Schürrle'nin Fenerbahçe'ye büyük güç katacağı belirtiliyor.
Alman Milli Takımı'nda 57 kez görev yapan Schürrle 22 gole imza attı. Tecrübeli oyuncu hem kanatlarda hem forvet arkasında oynayabiliyor.
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