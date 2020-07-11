Fenerbahçe'den Perotti hamlesi
Fenerbahçe, İtalyan ekibinin gözden çıkardığı sol açık için görüşmeleri başlattı. 31 yaşındaki oyuncu anlaşma sağlanırsa kadroya dahil edilecek
Kanatlara iki takviye planlayan Fenerbahçe'nin AS Roma forması giyen Diego Perotti için resmi teklif yaptığı bildirildi. Oyuncunun menajeriyle görüşmeler halen devam ediyor. Cengiz Ünder'in de forma giydiği Roma 1 yıl daha kontratı olmasına rağmen Diego Perotti'yi gelecek sezonki kadro planlamasında düşünmüyor. Bu yüzden gelen tekliflere sıcak bakıyor. İtalya'dan da talipleri olan 31 yaşındaki Arjantinli oyuncunun, kulübünde 2.8 milyon euro net ücret kazandığı ifade edildi.
ÇOK SIK SAKATLANIYOR!
Genoa'dan 2016 yılında 9 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olan kanat oyuncusu, bu sezon 21 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı. Perotti'nin kabarık sakatlık geçmişi tek can sıkan nokta. Arjantinli futbolcu, son iki sezonda başta adale olmak üzeri baldır, kas, karın ve bilek rahatsızlıkları nedeniyle tam 37 maç kaçırdı. Transfer gerçekleşirse tangocunun sıkı sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor.
10 NUMARA DA OYNUYOR
Topla dripling yapmayı ve adam eksiltmeyi seven Diego Perotti, iki kanadın yanı sıra on numara pozisyonunda da oynuyor. Serie A'da 144 maça çıkan ve 29 gol+25 asistlik performans sergileyen tangocu, Sevilla formasıyla boy gösterdiği La Liga'da da 116 maçta 9 gol atıp, 19 asist gerçekleştirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı