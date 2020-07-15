Fenerbahçe'den Xherdan Shaqiri bombası!
Son iki sezondur hedeflerinin çok uzağında kalan Fenerbahçe, 2020-21 öncesi transfer harekatını sürdürüyor. Galatasaray'ın da ilgilendiği Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş ile anlaşan ve birçok ismi listesine alan sarı-lacivertliler, yine sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan Liverpool'un tecrübeli oyuncusu Xherdan Shaqiri için temaslara başladı.
İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan ve gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen 28 yaşındaki kanat oyuncusunun menajerler aracılığıyla Kanarya'ya önerildiği ortaya çıktı.
PAZARLIK SÜRÜYOR
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Arnavut asıllı İsviçreli futbolcunun yıllık ücret konusunda 3 milyon euro talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise 2 milyon euro'da ısrarcı olduğu ifade edildi. Shaqiri'nin 2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Liverpool'un bu oyuncunun satışı konusunda sorun çıkarmayacağı belirtilirken, kısa süre içinde sözleşmenin karşılıklı feshedilebileceği de iddia edildi. İkinci yılına girdiği Liverpool'da bu sezon forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, yalnızca 8 resmi maçta oynadı.
BONSERVİS BEDELLERİ 58.5 MİLYON EURO!
Kariyerinde 5 farklı takımın formasını giyen Shaqiri'nin bonservislerine toplam 58 milyon 500 bin euro ödendi. Basel'den Bayern Münih'e 11.8 milyon euro'ya giden yıldız futbolcu, Alman ekibinden Inter'e 15 milyon, buradan da Stoke City'ye 17 milyon euro bedelle imza attı. 28 yaşındaki yıldız, Liverpool'a da 14.7 milyon euro bedelle geçti.
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