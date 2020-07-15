15 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Xherdan Shaqiri bombası!

Yılın transfer bombası! G.Saray'ın gözdesi F.Bahçe yolunda
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 Giriş Tarihi: 15.07.2020

Son iki sezondur hedeflerinin çok uzağında kalan , 2020-21 öncesi harekatını sürdürüyor. 'ın da ilgilendiği 'un yıldızı Mert Hakan Yandaş ile anlaşan ve birçok ismi listesine alan sarı-lacivertliler, yine sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan 'un tecrübeli oyuncusu için temaslara başladı.

İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan ve gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen 28 yaşındaki kanat oyuncusunun menajerler aracılığıyla Kanarya'ya önerildiği ortaya çıktı.

PAZARLIK SÜRÜYOR

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Arnavut asıllı İsviçreli futbolcunun yıllık ücret konusunda 3 milyon euro talep ettiği, 'nin ise 2 milyon euro'da ısrarcı olduğu ifade edildi. Shaqiri'nin 2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu 'un bu oyuncunun satışı konusunda sorun çıkarmayacağı belirtilirken, kısa süre içinde sözleşmenin karşılıklı feshedilebileceği de iddia edildi. İkinci yılına girdiği Liverpool'da bu sezon forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, yalnızca 8 resmi maçta oynadı.

BONSERVİS BEDELLERİ 58.5 MİLYON EURO!

Kariyerinde 5 farklı takımın formasını giyen Shaqiri'nin bonservislerine toplam 58 milyon 500 bin euro ödendi. Basel'den 'e 11.8 milyon euro'ya giden yıldız futbolcu, Alman ekibinden Inter'e 15 milyon, buradan da 'ye 17 milyon euro bedelle imza attı. 28 yaşındaki yıldız, Liverpool'a da 14.7 milyon euro bedelle geçti.

Canlı yayında duyurdu! haberin devamı

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