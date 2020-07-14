Fenerbahçe'den pilot takım hamlesi

Altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, pilot takım kurmak için girişimlere başladı. Sarı-lacivertlilerin Tuzlaspor, Kırklarelispor ve Afjet Afyonspor gibi alt lig ekipleriyle görüşme halinde olduğunu öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

ABONE OL