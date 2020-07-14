Emre Belözoğlu'dan şaşırtan transfer! "Bu isimle nasıl anlaştın?"

A Spor yorumcusu Emre Bol, Ana Haber'de Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Bol “Emre Belözoğlu önce Mert Hakan Yandaş'ı bitirdi. Belözoğlu şimdi de başka bir isim ile anlaşmış ve transferi bitirmiş. Hatta başkan 'Bu isimle bu paraya nasıl anlaştın?' demiş.” ifadelerini kullandı.

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