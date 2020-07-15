Alpaslan Öztürk bitti bitiyor

Yeni sezonda yerli oyuncuların da ağırlıklı olduğu bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Alpaslan Öztürk ile büyük ölçüde anlaştı.

Göztepe kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoperin gelecek sezon Çubuklu'yu giyeceği belirtildi. Alpaslan, Fenerbahçe'de oynamak istediğini İzmir ekibine iletirken, sarı-lacivertlilerin bu transferde iki oyuncusunu takas olarak kullanacağı kaydedildi.

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