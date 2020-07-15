15 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Alpaslan Öztürk bitti bitiyor

Alpaslan Öztürk bitti bitiyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

Yeni sezonda yerli oyuncuların da ağırlıklı olduğu bir kadro kurmayı hedefleyen , uzun süredir gündeminde olan ile büyük ölçüde anlaştı.

kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoperin gelecek sezon Çubuklu'yu giyeceği belirtildi. Alpaslan, 'de oynamak istediğini ekibine iletirken, sarı-lacivertlilerin bu transferde iki oyuncusunu takas olarak kullanacağı kaydedildi.

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