Nuri Şahin Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Alman basını duyurdu

Yeni sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren Nuri Şahin gündeme gelmişti. Alman basını, milli futbolcunun kariyerini Fenerbahçe'de ya da ABD'de sürdüreceğini duyurdu. Öte yandan Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann yaptığı açıklamada futbolu bırakacağı konuşulan 31 yaşındaki futbolcunun emekli olacağını düşünmediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan milli futbolcu Nuri Şahin'in geleceği merak konusu olurken, Alman basınından flaş bir iddia geldi. Şahin'in yeni adresinin ya Fenerbahçe ya da MLS olacağı dile getirildi.

"EMEKLİ OLACAĞINI SANMIYORUM"

Öte yandan milli futbolcunun emekli olacağı iddiaları da ortalıkta dolaşırken, Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann konuyla ilgili, "Emekli olmaz. Bence Nuri oynamaya devam edecektir." dedi.

SÖZLEŞME UZATACAK MI?

Nuri Şahin'in Werder Bremen ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı konusunda ise Baumann, "Spekülasyon yaratmak istemiyorum. Gelecek sezon yaşanabilecekler bir çok etkene bağlı. Sözleşme uzatma olasılığı konusunda daha ayrıntılı konuşmayacağımızı anlamanızı rica ediyorum" diye konuştu.

Son olarak yeni sözleşme konusunda açık kapı bırakan Alman direktör, "Geleceği nasıl gördüğümüz hakkında, bir ön görüşme yaptık ama henüz bir şey kararlaştırılmadı" ifadelerini kullandı.

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