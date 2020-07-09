09 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gündemindeki Manuel Pellegrini Real Betis ile imzaladı

F.Bahçe'nin ilgilendiği teknik adam resmen imzaladı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.07.2020

arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden olan , İspanyol ekibi ile resmi sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi teknik direktörünün kim olacağı merak edilen Fenerbahçe, listesine Şilili çalıştırıcı 'yi de almıştı ancak tecrübeli teknik adam İspanyol ekibi 'le sözleşme imzaladı. Deneyimli teknik direktörün mukavelesi, 2023'e kadar geçerli olacak.

MANUEL PELLEGRINI KİMDİR?

16 Eylül 1953 yılında Şili'de dünyaya gelen Manuel Pellegrini, parlak bir futbolculuk kariyeri geçirmedi. Deneyimli antrenör, sadece ülkesinin sınırları içerisinde futbol oynadı ve kariyerini Universidad de Chile'de sonlandırdı. Antrenörlüğe de yine aynı takımda başlayan Şilili teknik adam, daha sonra San Lorenzo, , Villarreal, , Malaga, Manchester City ve West Ham United gibi üst düzey takımlarda görev aldı.

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