Fenerbahçe DG Sivasspor'a hazır

Gelecek sezon Avrupa Kupası'nda yer almak isteyen Fenerbahçe yarın akiam sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı.







Sarı lacivertli ekip, bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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