11 Temmuz 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe DG Sivasspor'a hazır

Fenerbahçe DG Sivasspor'a hazır
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 Giriş Tarihi: 11.07.2020

Gelecek sezon 'nda yer almak isteyen yarın akiam sahasında oynayacağı maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

, 'in 32'nci haftasında yarın saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı.




Sarı lacivertli ekip, bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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