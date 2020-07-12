Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola: Baklavayı özleyeceğim

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve sarı-lacivertli takımla yollarını ayıran Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola, baklavayı özleyeceğini söyledi.

Fenerbahçe'den ayrılan İsla'nın eşi Gala Caldirola, Türkiye'de yaşadığı en güzel deneyimin annelik olduğunu söyledi. "Hamileliğimi yaşadım, yeni bir annenin tecrübesini gördüm. Bu benim yanıma aldığım en güzel anı oldu" diyen Caldirola, "Değişikliği sevdiğim için ayrılmak benim için zor olmadı. Baklavayı özleyeceğim" diye konuştu.

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