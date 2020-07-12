12 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola: Baklavayı özleyeceğim

Baklavayı özleyeceğim
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

ile sözleşmesi biten ve sarı-lacivertli takımla yollarını ayıran 'nın eşi , baklavayı özleyeceğini söyledi.

'den ayrılan İsla'nın eşi , Türkiye'de yaşadığı en güzel deneyimin annelik olduğunu söyledi. "Hamileliğimi yaşadım, yeni bir annenin tecrübesini gördüm. Bu benim yanıma aldığım en güzel anı oldu" diyen Caldirola, "Değişikliği sevdiğim için ayrılmak benim için zor olmadı. Baklavayı özleyeceğim" diye konuştu.

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