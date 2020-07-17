17 Temmuz 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Moussa Sow'un yeni takımı belli oldu! Yıldız oyuncu transfer oluyor...

Moussa Sow'un yeni takımı belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 Giriş Tarihi: 17.07.2020

Bir dönem ve formaları da giyen Senegalli yıldız forvet 'un yeni takımı belli oldu. Yıldız futbolcu kariyerine Brezilya'da devam edecek.

'de oynadığı futbolla taraftarların adeta sevgilisi haline gelen ve şampiyonluk yaşayan için Senegal'de sürpriz bir haber gündeme geldi.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 34 yaşındaki golcü futbolcu, Brezilya kulüplerine gönerildi. Şu an için kulüp ismi verilmezken, oyuncunun kariyerine Brezilya'da edebileceği bilgisi verildi.

FORTELAZA YÖNETİMİ KONUŞTU

Öte yandan Brezilya Ligi ekiplerinden Fortaleza'nın yöneticileri, oyuncunun henüz kendilerine teklif edilmediğini ancak bir çok yabancı oyuncuyla temasta olduklarını kaydetti.

Kariyeri boyunca 460 müsabakada rol alan Moussa Sow, 162 gol kaydederken 52 asist üretti. Öte yandan Sow, yaklaşık 10 aydır herhangi bir takımda forma giymiyor.

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