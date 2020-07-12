Hasan Yeşilbudak: Fenerbahçe'de oynamak çocukluk hayalimdi

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferi Hasan Yeşilbudak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeşilbudak, "Fenerbahçe'de oynamak çocukluk hayalimdi" dedi.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferlerinden Hasan Yeşilbudak, sarı-lacivertli formayı giymenin çocukluk hayali olduğunu söyledi. Yeşilbudak, "Fenerbahçe'de oynamak çocukluk hayalimdi. İçimdeki çubuklu sevgisi beni Fenerbahçe'ye getirdi. Kendimi çubuklu içerisinde, taraftarların önünde hayal ederek yeni sezonu çok büyük bir heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

HOCAMIZ İDOLÜMDÜ

Yeşilbudak "Önümüzdeki sene zor olacak. Ligdeki takım sayısı arttı. Yoğun bir tempo bizi bekliyor ama biz profesyonel oyuncular böyle dönemlere alışığız" diye konuştu. Sarı-lacivertli takımın yeni ön liberosu, başantrenör Erkan Toğan'la ilgili olarak, "Hocamız bizim çocukluğumuzun idolüdür aslında, onun maçlarını izleyerek büyüdük. Onunla birlikte çalışacak olmaktan mutluyum. Umarım birlikte iyi işlere imza atarız." değerlendirmesi yaptı. (Fotomaç)

DİĞER