12 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Christoph Daum'dan flaş talep! İş istedi

Christoph Daum'dan flaş talep!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

Daha önce ülkemizde , ve 'u çalıştıran Alman teknik direktör 'un İngiltere'de çalışmak istediği ortaya çıktı.

'de , ve 'da görev yapan 'un İngiltere'de çalışmak istediği belirtildi. Championship ekibi Bristol City'nin CEO'su Mark Ashton, 66 yaşındaki hocanın kendilerine iş başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Daum, son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştırmış ve 2017 yılında görevinden ayrılmıştı.

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