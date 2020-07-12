Christoph Daum'dan flaş talep! İş istedi

Daha önce ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştıran Alman teknik direktör Christoph Daum'un İngiltere'de çalışmak istediği ortaya çıktı.

Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'da görev yapan Christoph Daum'un İngiltere'de çalışmak istediği belirtildi. Championship ekibi Bristol City'nin CEO'su Mark Ashton, 66 yaşındaki hocanın kendilerine iş başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Daum, son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştırmış ve 2017 yılında görevinden ayrılmıştı.

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