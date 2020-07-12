Fenerbahçe'de Ömer Faruk tarihe geçti!
Süper Lig'in 32. haftasında FEnerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekibin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Sivasspor karşısında ilk 11’de yer aldı ve tarihe geçti.
Fenerbahçe ile Sivasspor'u karşı karşıya getiren Süper Lig 32. hafta maçında sarı-lacivertli kulüp adına tarihi bir an yaşandı. Teknik direktör Tahir Karapınar'ın 11'de sahaya sürdürğü 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli formayla lig tarihinde ilk 11'de maça çıkan en genç futbolcu oldu.
İLK KEZ 11'DE YER ALDI
Sarı-lacivertli taraftarların çok şeyler beklediği genç yıldız adayı, daha önce Türkiye Kupası'nda 2, Süper Lig'de ise 4 dakika süre alabilmişti. Ömer Faruk, Fenerbahçe formasıyla kariyerinde ilk kez 11'de şans buldu.
JAILSON KULÜBEYE, OZAN STOPERE
Öte yandan Tahir Karapınar, yaptığı hatalarla taraftarın tepkisini çeken Jailson'u Sivasspor karşısında kulübede oturttu. Brezilyalı futbolcunun yerine Ozan Tufan stoperde görev yaptı.
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