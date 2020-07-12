12 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ömer Faruk tarihe geçti!

F.Bahçe'de Ömer Faruk tarihe geçti!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

'in 32. haftasında FEnerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekibin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Sivasspor karşısında ilk 11’de yer aldı ve tarihe geçti.

Fenerbahçe ile Sivasspor'u karşı karşıya getiren 32. hafta maçında sarı-lacivertli kulüp adına tarihi bir an yaşandı. Teknik direktör 'ın 11'de sahaya sürdürğü 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli formayla lig tarihinde ilk 11'de maça çıkan en genç futbolcu oldu.

İLK KEZ 11'DE YER ALDI

Sarı-lacivertli taraftarların çok şeyler beklediği genç yıldız adayı, daha önce 'nda 2, Süper Lig'de ise 4 dakika süre alabilmişti. Ömer Faruk, Fenerbahçe formasıyla kariyerinde ilk kez 11'de şans buldu.

JAILSON KULÜBEYE, OZAN STOPERE

Öte yandan Tahir Karapınar, yaptığı hatalarla taraftarın tepkisini çeken Jailson'u Sivasspor karşısında kulübede oturttu. Brezilyalı futbolcunun yerine Ozan Tufan stoperde görev yaptı.

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