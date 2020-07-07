Vedat Muriqi'ye sürpriz telefon! "Takımımda oynamanı istiyorum"
İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'i çalıştıran Bilic, Vedat Muriqi'yi telefonla aradı. Hırvat hocanın golcü yıldıza, "Seni Ada'ya bekliyorum"dediği ortaya çıktı. Premier Lig'e çıkmasına kesin gözüyle bakılan West Bromwich'in de F.Bahçe'ye resmi teklif yaptığı öğrenildi. Görüşmelerin olumlu ilerlediği öne sürüldü.
Vedat Muriç yeni sezonda Ada'da forma giyebilir... Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'in hocası Slaven Biliç, Fenerbahçe'nin golcü yıldızı Vedat Muriqi'yi gözüne kestirdi. Hırvat hocanın Kosovalı golcüyü telefonla aradığı ortaya çıktı.
SEN ÇOK İYİ BİR FUTBOLCUSUN
Takvim'in haberine göre; Bilic'in Vedat Muriqi'ye, "Sen çok iyi bir golcüsün ve seni uzun zamandan beri izliyorum. Yeni sezonda West Bromwich'te oynamanı çok istiyorum. Burada yıldızın parlar" dediği öğrenildi.
YETER Kİ KULÜBÜMLE ANLAŞIN
Vedat Muriqi'nin de Bilic'e, "Sizinle çalışmak bana da büyük mutluluk verir. Siz kulübümle anlaşın yeter. Ben İngiltere'de oynamayı seve seve kabul ederim" cevabını verdiği belirlendi.
GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR
Bu gelişmenin ardından İngiliz kulübünün Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptığı gelen bilgiler arasında. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve şimdilik bir pürüz olmadığı öne sürüldü.
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