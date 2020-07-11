11 Temmuz 2020, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı!

UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 11.07.2020

, Euro 2008’de A , ’yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada kaleci ’in yaptığı kurtarışı paylaştı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (), ile A Milli Takım'ın uzun yıllar kalesini koruyan ve antrenör olarak kariyerine devam eden 'in eski bir kurtarışını paylaşarak anıları tazeledi.

EURO 2020 resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Demirel'in, EURO 2008'de karşısında kurtardığı bir frikiğin görüntüsü kullanıldı.

Paylaşım kısa sürede büyük bir beğeni topladı.

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