UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı!

UEFA, Euro 2008’de A Milli Takımımızın, İsviçre’yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada kaleci Volkan Demirel’in yaptığı kurtarışı paylaştı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Fenerbahçe ile A Milli Takım'ın uzun yıllar kalesini koruyan ve antrenör olarak kariyerine devam eden Volkan Demirel'in eski bir kurtarışını paylaşarak anıları tazeledi.

EURO 2020 resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Demirel'in, EURO 2008'de İsviçre karşısında kurtardığı bir frikiğin görüntüsü kullanıldı.

Paylaşım kısa sürede büyük bir beğeni topladı.

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