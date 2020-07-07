07 Temmuz 2020, Salı

FENERBAHÇE

Wague ‘like’ladı!

Wague ‘like’ladı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.07.2020

Barcelona'nın 21 yaşındaki sağ beki Moussa Wague, Notiçias Barça tarafından atılan tweette, "F.Bahçe, Todibo ve Moussa Wague ile ilgileniyor" haberini beğendi.

Barcelona'nın 21 yaşındaki sağ beki Moussa Wague, Notiçias Barça tarafından atılan tweette, "F.Bahçe, Todibo ve Moussa Wague ile ilgileniyor" haberini beğendi. Senegalli sağ bekin F.Bahçe'yi 'like'lamasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar genç oyuncuya gelmesi yönünde mesajlar attı. Sezonu Nice'te kiralık geçiren Wague'yi F.Bahçe'nin kiralamak için girişimleri sürdürdüğü ifade ediliyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Anlaşma tamam haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu devrede Çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu devrede
Muriqi'ye sürpriz telefon! Takımımda oynamanı istiyorum Muriqi'ye sürpriz telefon! "Takımımda oynamanı istiyorum"
F.Bahçe'de zorunlu değişiklik! İşte G.Birliği maçı muhtemel 11'i F.Bahçe'de zorunlu değişiklik! İşte G.Birliği maçı muhtemel 11'i
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör