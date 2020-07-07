Wague ‘like’ladı!

Barcelona'nın 21 yaşındaki sağ beki Moussa Wague, Notiçias Barça tarafından atılan tweette, "F.Bahçe, Todibo ve Moussa Wague ile ilgileniyor" haberini beğendi.

Barcelona'nın 21 yaşındaki sağ beki Moussa Wague, Notiçias Barça tarafından atılan tweette, "F.Bahçe, Todibo ve Moussa Wague ile ilgileniyor" haberini beğendi. Senegalli sağ bekin F.Bahçe'yi 'like'lamasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar genç oyuncuya gelmesi yönünde mesajlar attı. Sezonu Nice'te kiralık geçiren Wague'yi F.Bahçe'nin kiralamak için girişimleri sürdürdüğü ifade ediliyor.

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