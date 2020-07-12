12 Temmuz 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Hasan Ali Kaldırım ve Caner Erkin...

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Hasan Ali Kaldırım'ın takımdan ayrılacağı öne sürülmüş ve yerine Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'in geleceği iddia edilmişti. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi iki futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.07.2020 17:31
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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Hasan Ali Kaldırım ve Caner Erkin...

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bir yandan ligi üst sıralarda bitirmek isterken, bir yandan da transfer için çalışmalarını yürütüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Hasan Ali Kaldırım ve Caner Erkin...

Sezonun sona ermesiyle beraber Sportif Direktör olması beklenilen Emre Belözoğlu yönetiminde transfer çalışmalarını yürüten Kanarya'da, gelecek ve gidecek isimler de netleşiyor.

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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Hasan Ali Kaldırım ve Caner Erkin...

Sarı lacivertli taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan Hasan Ali Kaldırım için kısa süre önce Galatasaray ve Almanya iddiaları ortaya atılmıştı.

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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Hasan Ali Kaldırım ve Caner Erkin...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe - Hasan Ali Kaldırım arasındaki diyalog ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Hasan Ali Kaldırım ve Caner Erkin...

İLK GÖRÜŞME F.BAHÇE İLE
Takvim'in haberine göre Hasan Ali'nin 1. önceliği Fenerbahçe.

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