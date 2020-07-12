Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Hasan Ali Kaldırım ve Caner Erkin...

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Hasan Ali Kaldırım'ın takımdan ayrılacağı öne sürülmüş ve yerine Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'in geleceği iddia edilmişti. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi iki futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 12.07.2020 17:31 ABONE OL