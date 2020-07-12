Fenerbahçe Beko'da hedef Danilo Barthel

Fenerbahçe Beko takviye yapmayı sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım, 28 yaşındaki uzun forvet Danilo Barthel'i açıklamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Beko transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler; Dyshawn Pierre, Ulanovas ve Hamilton'ın ardından Danilo Barthel transferini de açıklamaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki Alman uzun forvet geçtiğimiz sezon Bayern'de 7.9 sayı, 3.9 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Fenerbahçe'nin Barthel'e 1.7 milyon euro kazanacağı iki yıllık bir kontrat teklif ettiği belirtildi. (Fotomaç)

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