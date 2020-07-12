12 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'da hedef Danilo Barthel

F.Bahçe transferde gaza bastı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

Beko takviye yapmayı sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım, 28 yaşındaki uzun forvet 'i açıklamaya hazırlanıyor.

Beko transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler; Dyshawn Pierre, Ulanovas ve Hamilton'ın ardından transferini de açıklamaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki Alman uzun forvet geçtiğimiz sezon Bayern'de 7.9 sayı, 3.9 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Fenerbahçe'nin Barthel'e 1.7 milyon euro kazanacağı iki yıllık bir kontrat teklif ettiği belirtildi. (Fotomaç)

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