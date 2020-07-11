Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş transferlerinde mutlu sona ulaşırken, yönetimin bir yıldız isimle daha anlaşma sağladığı ve oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 11.07.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 13:00 ABONE OL