11 Temmuz 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş transferlerinde mutlu sona ulaşırken, yönetimin bir yıldız isimle daha anlaşma sağladığı ve oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 11.07.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 13:00
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Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Süper Lig'de kalan üç maçını kazanarak ligi üçüncü sırada bitirmek ve Avrupa kupalarına katılmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

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Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde takıma yapacağı eklemelerle zirveye oynayacak bir kadro kurarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek istiyor.

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Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Finansal Fair Play ve corona virüsü pandemisinin getirdiği maddi kayıp nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyacak olan sarı-lacivertliler, dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Kanarya'da takviye çalışmaları sürerken, yönetim gelecek sezondan itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlayacak olan yeni yabancı kuralı nedeniyle transferdeki önceliği yerli oyunculara verdi.

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Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Bu doğrultuda ilk somut adımı da atan Fenerbahçe, Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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