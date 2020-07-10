10 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Alex de Souza'dan mesaj! "Dönebilirim"

Alex de Souza'dan mesaj! Dönebilirim
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.07.2020

'nin esfane ismi Alex de Souza basınına önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız "Fenerbahçe'ye bir yönetici olarak dönmem, antrenör olarak ise dönebilirim." ifadelerini kulandı.

efsanesi Alex de Souza, basınına açıklamalarda bulundu ve sarı-lacivertli takımın son durumuyla ilgili konuşurken, şampiyonluk yarışını değerlendirdi ve teknik direktörlük cevabı verdi. İşte Alex de Souza'nın sözleri...

"TÜRK TEKNİK DİREKTÖR ALIRLAR"

Fenerbahçe'ye bir yönetici olarak dönmem, antrenör olarak ise dönebilirim. Böyle bir davet geleceğini de sanmıyorum. Emre Belözoğlu ile iyi ilişkilerim var, çok uzun süre birlikte oynadık. Birbirimizle sürekli konuşuruz ve bu konuda bir görüşmemiz olmadı. Türk bir teknik direktör alacaklarını düşünüyorum.

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"JAILSON'A FATURA ÖDETTİLER"

Jailson başkalarının suçunun faturasını ödüyor. Gremio'da iyi bir iş çıkardıktan sonra, orta sahada oynaması için transfer edildi ve başlarda gayet iyiydi. Ancak Fenerbahçe sezonu stopersiz geçirdi ve Jailson'u, Luiz Gustavo'yu ve diğer geçici oyuncuları kullandılar. Jailson'un stoper oynayacak gücü ve karakteri yok. O da şu anda kulüpteki organizasyonsuzluğun faturasını ödüyor.

"SİVASSPOR FAVORİ"

İnanılmaz bir şekilde Fenerbahçe maçında Sivasspor favori. Daha istikrarlı bir sezon geçirdiler ve daha az baskı var üzerlerinde. Fenerbahçe bu sezonla birlikte 7 sezondur şampiyonluğa ulaşamayacak. Böylesine büyük bir kulüpte bu kabul edilemez.

"BAŞAKŞEHİR AVANTAJLI"

Başakşehir'in şu anda iki avantajı var, birincisi liderler ve ikincisi bu ortamda oynamaya alışıklar. Taraftarı olmayan bir kulüp. Tüm taraftarları , Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oluşturduğu bir şehirdeler. Şu anda seyircisiz oynandığından, avantajlılar.

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