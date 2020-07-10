Max Kruse'nin yeni takımı belli oldu!
Geçtiğimiz haftalarda alacaklarını öne sürerek sözleşmesini tek taraflı fesheden ve takımdan ayrılan Alman futbolcu Max Kruse, ülkesine dönüyor. 32 yaşındaki orta sahanın Union Berlin'e transfer olacağı öğrenildi.
Sezon başında sarı lacivertli takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan, senelik 2.5 milyon Euro garanti ücret, yıllık ise1.5 milyon Euro imza parası karşılığında transfer olan Kruse, Şubat ayından itibaren maaşını alamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmıştı. Kruse, Bundesliga'ya geri dönmeye hazırlanıyor.
Bundesliga'yı 11'inci sırada bitiren Union Berlin ile anlaşan Kruse'nin yeni durağı Berlin olacak.
Geçtiğimiz günlerde ismi Bundesliga'ya tekrar yükselen Stuttgart ile anılan Kruse'nin kırmızı beyazlı takımla da transfer görüşmesi de yapmadığı öğrenildi. Stuttgart paylaşımın bir marketing görüşmesi olduğu belirtilirken, Alman futbolcunun yeni durağı Union Berlin olacak. Kruse bu sezon Fenerbahçe ile 20 Süper Lig maçına çıkarken 7 gol, 7 asistlik performans gösterdi.
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