10 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Max Kruse'nin yeni takımı belli oldu!

Max Kruse'nin yeni takımı belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.07.2020

Geçtiğimiz haftalarda alacaklarını öne sürerek sözleşmesini tek taraflı fesheden ve takımdan ayrılan Alman futbolcu , ülkesine dönüyor. 32 yaşındaki orta sahanın Union 'e olacağı öğrenildi.

Sezon başında sarı lacivertli takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan, senelik 2.5 milyon Euro garanti ücret, yıllık ise1.5 milyon Euro imza parası karşılığında olan Kruse, Şubat ayından itibaren maaşını alamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmıştı. Kruse, Bundesliga'ya geri dönmeye hazırlanıyor.

Bundesliga'yı 11'inci sırada bitiren Union ile anlaşan Kruse'nin yeni durağı Berlin olacak.

Geçtiğimiz günlerde ismi Bundesliga'ya tekrar yükselen Stuttgart ile anılan Kruse'nin kırmızı beyazlı takımla da transfer görüşmesi de yapmadığı öğrenildi. Stuttgart paylaşımın bir marketing görüşmesi olduğu belirtilirken, Alman futbolcunun yeni durağı Union Berlin olacak. Kruse bu sezon ile 20 maçına çıkarken 7 gol, 7 asistlik performans gösterdi.

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