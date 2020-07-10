10 Temmuz 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den transfer harekatı! 5 bomba birden...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralını açıklamasının ardında Fenerbahçe harekete geçti. Gelecek sezon çalışmalarına hız kesmenden devam eden sarı lacivertli ekip, yerli oyunculara yönelmeye başladı. Sezon sonu birçok Türk futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Kanarya listesini şimdiden oluşturmaya başladı. İşte Kanarya'nın listesinde olan isimler ve sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 19:01
ABONE OL
  • 1
  • 38
Fenerbahçe'den transfer harekatı! 5 bomba birden...

Süper Lig'de yabancı kuralı belli oldu. Süper Lig'de önümüzdeki sezon takımlar kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. 14 futbolcudan 8'si ilk 11'de, 6'sı ise kulübede olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 38
Fenerbahçe'den transfer harekatı! 5 bomba birden...

Bir sonraki sezon ise yabancı sayısı 12'ye düşürülecek. 12 futbolcunun 7'si ilk 11'de, 5'i ise kulübede olacak.

  • 3
  • 38
Fenerbahçe'den transfer harekatı! 5 bomba birden...

TÜRK FUTBOLCULARIN DEĞERİ ARTACAK

Bu kararın ardından gelecek sezon ilk 11'de en az 3 Türk futbolcu bulundurması gereken kulüpler transfer çalışmalarına ise şimdiden başladı.

  • 4
  • 38
Fenerbahçe'den transfer harekatı! 5 bomba birden...

Ekonomik olarak zor günler geçiren Süper Lig ekipleri de sezon sonunda sözleşmesi bitecek ya da şuan boşta olan isimlere yönelme kararı aldı. Bu da Türk futbolcuların değerlerini artıracak.

  • 5
  • 38
Fenerbahçe'den transfer harekatı! 5 bomba birden...

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER TAARRUZU

Sarı-lacivertliler değişen yabancı kuralının ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Sezon sonunda Mert Hakan Yandaş'ı kadosuna katacak sarı-lacivertliler birçok isim için de nabız yoklamayı sürdürüyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör