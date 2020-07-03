03 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu'dan Ben Arfa'ya veto

Belözoğlu'dan yıldız isme veto
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.07.2020

İki sezondur şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Transfer listesindeki birçok isimle temas halinde olan Kanarya'da, Sportif Direktör olmaya hazırlanan yıldız ismi veto ettiği iddia edildi.

'in dev ekibi Fenerbahçe'de birçok transfer döneminde gündeme gelen Fransız oyuncu Hatem Ben Arfa için yeni iddialar ortaya atılıyor. Bu sezon kulübü Valladolid ile mukavelesi sona erecek olan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu sezon sonunda bonservisini eline alıyor.

İsmi Fenerbahçe ile anılan Ben Arfa'nın sarı-lacivertlilere yakın olduğu, transfer döneminde resmi görüşmelerin gerçekleştirileceği yazılırken, önümüzdeki sezon sportif direktör olmaya hazırlanan ve transferde büyük rol sahibi olan 'nun tecrübeli oyuncuyu istikrarsız performansı nedeniyle veto ettiği öğrenildi.

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BONSERVİSİ ELİNDE

Devre arasında da gündeme gelen Tunus asıllı Fransız yıldız, ocak ayında İspanyol ekibi Real Valladolid'e gitmişti. 33 yaşındaki on numara, 'da sadece 4 maça çıkarken, skor katkısı yapamadı. Valladolid ile 6 aylık sözleşme imzalayan Hatem Ben Arfa sezon bitince boşa çıkacak.

Daha önce, , Marsilya, Newcastle United, PSG, Rennes, Nice, Hull City formaları da giyen Hatem kariyerinde 393 maçta 73 gol atıp, 58 asist gerçekleştirdi.

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