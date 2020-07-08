Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha!
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Sivas ekibinden bir transfer daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Adı Emre Kılınç ile de anılan sarı-lacivertlilerin, bu sezon Sivasspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri çeken Caner Osmanpaşa'yı gündemine aldığı öğrenildi.
Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle gelecek sezonu şampiyonlukla noktamak isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği Mert Hakan Yandaş ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler, bir başka Sivassporlu Caner Osmanpaşa'nın transferi için harekete geçti.
Fanatik'in haberine göre, Yiğido'da başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Caner'i Kanarya, bu sezon büyük sıkıntı çektiği stoper pozisyonunda düşünüyor.
32 yaşındaki oyuncunun düzenli olarak ilk 11 olmasa da takımın iskeletinde yer alması planlanıyor. Deneyimli futbolcunun sözleşmesi ise 2021'de sona eriyor.
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