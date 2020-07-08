08 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha!

Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.07.2020

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan ve forması giyen ile her konuda anlaşma sağlayan , Sivas ekibinden bir transfer daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Adı Emre Kılınç ile de anılan sarı-lacivertlilerin, bu sezon Sivasspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri çeken 'yı gündemine aldığı öğrenildi.

Yaz döneminde yapacağı takviyelerle gelecek sezonu şampiyonlukla noktamak isteyen 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ezeli rakibi 'ın da ilgilendiği ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler, bir başka Sivassporlu 'nın transferi için harekete geçti.

Fanatik'in haberine göre, Yiğido'da başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Caner'i Kanarya, bu sezon büyük sıkıntı çektiği stoper pozisyonunda düşünüyor.

32 yaşındaki oyuncunun düzenli olarak ilk 11 olmasa da takımın iskeletinde yer alması planlanıyor. Deneyimli futbolcunun sözleşmesi ise 2021'de sona eriyor.

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