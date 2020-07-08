08 Temmuz 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Usta yazardan flaş Ömer Faruk Beyaz sözleri!

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle noktalanırken, spor yazarları da karşılaşmayı flaş yorumlarla değerlendirdiler. Duayen yorumcu, ikinci yarıda oyuna giren ve görev aldığı sürede gösterdiği performansla beğeni toplayan Ömer Faruk Beyaz ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 09:35
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Usta yazardan flaş Ömer Faruk Beyaz sözleri!

EMRE BOL - İSTERSEN KOŞMA

Fenerbahçe bu sezon ne çektiyse Jailson'dan çekti! Elbette onu da suçlamak istemiyorum.
Zira mevkisi olmadığı halde, mecburiyetten o bölgede oynuyor. Serdar Aziz'in geçen hafta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmesi stoper sıkıntısını bir kez daha ayyuka çıkardı.

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Usta yazardan flaş Ömer Faruk Beyaz sözleri!

"SERDAR GALATASARAY'DA KOLAYCA KART GÖRMEMEYE ALIŞMIŞ"

Serdar saha içinde bazı hareketleri yaparken galiba kendisini hala Galatasaray'da zannediyor! Galatasaray'da kolayca kart görmemeye alışmış ama burası Fenerbahçe! Hakemler üzerinde Fenerbahçe forması olunca mercekle maç yönetiyor. Bunu bil ve bundan sonra öyle yap yapacağını...

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Usta yazardan flaş Ömer Faruk Beyaz sözleri!

Jailson'un her zamankinden daha rezalet performansı üzerine önce Ozan stopere geçti ardından Emre kendini Brezilyalı'nın yerine oyuna attı. Resmen daha fazla hata yapmasın diye önce kaleden uzaklaştırdılar sonra da sahadan!

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Usta yazardan flaş Ömer Faruk Beyaz sözleri!

Gençlerbirliği maçı; kötü giden sezonu iyi bitirme adına önemliydi. Yoksa şampiyonluk dışındaki hedefler taraftarı pek ilgilendirmiyor. Altay'ın son haftalardaki iyi oyunu içimi rahatlatıyor. Yanlış çıkışları hala var ama iyi oynadıkça güveni arttı.

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Usta yazardan flaş Ömer Faruk Beyaz sözleri!

Emre Belözoğlu'ndan başka bir şey konuşamaz olduk. Saha içinde, saha dışında her şeyini veriyor. Vallahi billahi helal olsun. O sahaya girince yorulanlar bile mecburen koşmaya başlıyor. İstersen koşma! Fenerbahçe son bölümde çok pozisyona girse de rakibi ablukaya alsa da galibiyet golünü bir türlü bulamadı.

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