13 Temmuz 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Nürnberg resmen açıkladı! Michael Frey...

Nürnberg resmen açıkladı! Michael Frey...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.07.2020

'den 'e kiralık olarak giden sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kulübü Fenerbahçe'ye geri döndü. Alman kulübü Nürnberg ayrılığı resmen açıkladı.

'nin sezon başında Alman kulübü 'e kiralık gönderdiği , takımıyla yollarını ayırdı.

Nürnberg'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerinde başarılar dilendi.

Nürnberg'in konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

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