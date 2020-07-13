Nürnberg resmen açıkladı! Michael Frey...

Fenerbahçe'den Nürnberg'e kiralık olarak giden Michael Frey sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kulübü Fenerbahçe'ye geri döndü. Alman kulübü Nürnberg ayrılığı resmen açıkladı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Alman kulübü Nürnberg'e kiralık gönderdiği Michael Frey, takımıyla yollarını ayırdı.

Nürnberg'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerinde başarılar dilendi.

Nürnberg'in konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Am Sonntag kamen Mannschaft und Staff nochmal zusammen. Für die Akteure, deren Vertrag ausgelaufen ist, gab es noch ein Dankeschön.



Mit dem einen oder anderen Spieler steht der Verein aktuell allerdings noch in Gesprächen.



👉 https://t.co/XRSjD99x6w#fcn pic.twitter.com/xIpdLR7eq2 — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) July 13, 2020

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