Fenerbahçe'de Derrick Williams ile yollar ayrıldı
Başantrenör Zeljko Obradovic ve oyuncular Gigi Datome ile Egehan Arna yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerin ABD'li basketbolcusu Derrick Williams takımdan ayrılırken, oyuncu Valencia ile resmi sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Fenerbahçe Beko'nun 2019-20 kadrosunda yer alan başarılı sporcumuz Derrick Williams ile yollarımız ayrılmıştır.
Takımımızın formasını 2019-20 sezonunda giyen ve muhteşem atletizmiyle ekibimizin ve tüm Avrupa'nın en özel oyuncularından biri olan Derrick Williams'a, Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
VALENCIA WILLAMS'I AÇIKLADI
İspanya Basketbol Ligi (Liga ACB) ekiplerinden Valencia, internet sitesinden Fenerbahçe'den ayrılan ABD'li oyuncu Derrick Williams ile resmi sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
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