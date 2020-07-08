08 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Derrick Williams ile yollar ayrıldı

F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

Başantrenör ve oyuncular Gigi Datome ile Egehan Arna yollarını ayıran 'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerin ABD'li basketbolcusu takımdan ayrılırken, oyuncu ile resmi sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Beko'nun 2019-20 kadrosunda yer alan başarılı sporcumuz ile yollarımız ayrılmıştır.

Takımımızın formasını 2019-20 sezonunda giyen ve muhteşem atletizmiyle ekibimizin ve tüm Avrupa'nın en özel oyuncularından biri olan Derrick Williams'a, Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

VALENCIA WILLAMS'I AÇIKLADI

İspanya Basketbol Ligi (Liga ACB) ekiplerinden , internet sitesinden Fenerbahçe'den ayrılan ABD'li oyuncu Derrick Williams ile resmi sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

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