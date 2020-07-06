06 Temmuz 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Fenerbahçe'den Barcelona'ya gidiyor

Fenerbahçe'den Barcelona'ya gidiyor
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 Giriş Tarihi: 06.07.2020

'de yaprak dökümü devam ediyor. Obradovic'in ayrılmasının ardından Gigi Datome de Olimpia Milano'ya transfer olmuştu. Şimdi de takımın yıldızlarından 'in 'ya transferi gündeme geldi.

Jasikevicius ile anlaşan , Ante Tomic'in yerini doldurmak istiyor.

El Mundo Deportivo'dan Jose Huguet'in haberine göre; Barcelona, 'den ile ilgileniyor.

Fenerbahçe ile yüksek bir kontratı olmasına rağmen Barcelona, Sarı Lacivertlilerin yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle transferi gerçekleştirebileceğini düşünüyor.

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