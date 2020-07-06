Fenerbahçe'den Barcelona'ya gidiyor

Fenerbahçe'de yaprak dökümü devam ediyor. Obradovic'in ayrılmasının ardından Gigi Datome de Olimpia Milano'ya transfer olmuştu. Şimdi de takımın yıldızlarından Jan Vesely'in Barcelona'ya transferi gündeme geldi.

Jasikevicius ile anlaşan Barcelona, Ante Tomic'in yerini doldurmak istiyor.

El Mundo Deportivo'dan Jose Huguet'in haberine göre; Barcelona, Fenerbahçe'den Jan Vesely ile ilgileniyor.

Fenerbahçe ile yüksek bir kontratı olmasına rağmen Barcelona, Sarı Lacivertlilerin yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle transferi gerçekleştirebileceğini düşünüyor.

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