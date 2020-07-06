Fenerbahçe Beko Dyshawn Pierre ile anlaşma sağladı! Dyshawn Pierre kimdir?
THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi Sassari'de forma giyen forvet oyuncusu Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı.
2013 yılından bu yana takımı çalıştıran Zeljko Obradovic ile yollarını ayıran ve takımın başına Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Sacramento Kings'te yardımcı koçluk yapan Igor Kokoskov'u getiren Fenerbahçe Beko'da transfer çalışmaları başladı.
İtalyan yıldızı Gigi Datome ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Sassari forması giyen Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı.
(beIN SPORTS)
DYSHAWN PIERRE KİMDİR?
17 Kasım 1993 tarihinde Kanada'nın Ontario kentinde dünyaya gelen Dyshawn Pierre, Dayton Koleji'nde eğitim hayatını sürdürdükten sonra NBA seçmelerine katılmayarak kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı aldı ve 2016 yılında Alman ekibi Löwen Braunschweig'e transfer oldu. 1 sezon Alman ekibinde forma giyen Kanadalı basketbolcu, 2017 yılında Dinamo Sassari ile sözleşme imzaladı. 1.98 boyunda ve 104 kilo olan Kanadalı basketbolcu, 2 ve 3 numaralı pozisyonlarda oynayabiliyor. Bu sezon Lega Serie A'da 21 maçta görev alan Pierre, 13.8 sayı, 7 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları tutturdu.
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