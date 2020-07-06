Oleksandr Zubkov: Fenerbahçe'ye gitmeyi düşünmüyorum
Shakhtar Donetsk'ten Ferencvaros'a transfer olan Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğine ilişkin açıklamalarda bulunurken bu transfere de sıcak bakmadığını dile getirdi.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Ferencvaros'un Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Zubkov, Türkiye'ye transfer olmayı düşünmediğini söyledi.
"DEDİKODULAR VAR ANCAK..."
Ukrayna basınına konuşan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, "Fenerbahçe ile ilgili bazı dedikodular oldu ancak kariyerimin şu noktasında Türkiye'ye gitmeyi düşünmüyorum" dedi.
Ferencvaros'un 1 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ödeyerek Shakhtar Donetsk'ten bonservisini aldığı genç futbolcu, bu sezon 42 maçta maçta görev alırken, 10 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.
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