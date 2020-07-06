06 Temmuz 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Oleksandr Zubkov: Fenerbahçe'ye gitmeyi düşünmüyorum

F.Bahçe'ye transfer olacak mı?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 Giriş Tarihi: 06.07.2020

'ten Ferencvaros'a transfer olan Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğine ilişkin açıklamalarda bulunurken bu transfere de sıcak bakmadığını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Ferencvaros'un Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Zubkov, Türkiye'ye transfer olmayı düşünmediğini söyledi.
"DEDİKODULAR VAR ANCAK..."

Ukrayna basınına konuşan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, "Fenerbahçe ile ilgili bazı dedikodular oldu ancak kariyerimin şu noktasında Türkiye'ye gitmeyi düşünmüyorum" dedi.

Ferencvaros'un 1 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ödeyerek 'ten bonservisini aldığı genç futbolcu, bu sezon 42 maçta maçta görev alırken, 10 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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