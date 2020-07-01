01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci bu hafta forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Göztepe ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'de gelen 2 sakatlık haberleri can sıktı. Sarı-laciverlilerde Mehmet Ekici ve Tolga Cİğerci İzmir ekibine karşı forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu hafta sonu Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımda, arka adalesinde sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici'nin Göztepe maçına yetişmeleri zor.
Takvim'de yer alan habere göre ikilinin bir sonraki hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyme ihtimalleri ise yüksek.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıkan Mehmet Ekici, 2 asist yaparken, Tolga Ciğerci ise çıktığı 31 maçta 2 gol atarken 4 de asist kaydetti.
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