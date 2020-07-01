01 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci bu hafta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de 2 önemli eksik!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 Giriş Tarihi: 01.07.2020

Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında ile mücadele edecek olan 'de gelen 2 sakatlık haberleri can sıktı. Sarı-laciverlilerde ve İzmir ekibine karşı forma giyemeyecek.

, Süper Lig'de bu hafta sonu ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımda, arka adalesinde sakatlıkları bulunan ile 'nin Göztepe maçına yetişmeleri zor.

Takvim'de yer alan habere göre ikilinin bir sonraki hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyme ihtimalleri ise yüksek.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıkan Mehmet Ekici, 2 asist yaparken, Tolga Ciğerci ise çıktığı 31 maçta 2 gol atarken 4 de asist kaydetti.

F.Bahçe yönetimine isim verdi! haberin devamı

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