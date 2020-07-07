07 Temmuz 2020, Salı

FENERBAHÇE

Dostlukları eskiye dayanıyor! Erol Bulut 6 ay Emre Belözoğlu'nun evinde kaldı

Bulut ve Belözoğlu'nun ilginç anısı ortaya çıktı! Meğer 6 ay...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.07.2020

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan ile Emre Belözoğlu'nun ilginç anısı ortaya çıktı. Buna göre Belözoğlu kariyerini İngiltere'de sürdürürken, Bulut'un tam 6 ay evinde kaldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yeni için aylardır papatya falları açılırken, 'un açıklamalarının ardından 'un artık tek aday olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, eski futbolcuları olan Bulut ile anlaşmayı ligin hemen bitiminde resmi olarak açıklayacak ve genç teknik adamla resmi sözleşme imzalanacak.

DOSTLUKLARI ÇOK ESKİYE DAYANIYOR

Bu gelişmelerle birlikte gelecek sezon futbol direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu ile Erol Bulut'un uyumlu çalışıp çalışamayacağına dair birçok polemik ortaya atıldı. İki ismin de baskın karakterler olduğu, birlikte çalışmalarının zor olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Ancak Sabah'ın haberine göre, iki ismin kader birliğinin çok eskiye uzandığı ortaya çıktı.

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NEWCASTLE İLE ANTRENMANA ÇIKMIŞTI

Erol Bulut, 2007-08 sezonu öncesinde (futbolcuyken) 'tan ayrılıp Newcastle United ile anlaşma yoluna girdi. İngiliz kulübü, Bulut ile prensip anlaşmasına varırken, kendisine anlaşma öncesinde bazı testler ve deneme yapılması şartını sundu. Bulut, 3 ay Newcastle antrenörleri tarafından fiziksel ve medikal testlere tabi tutuldu.

TAKIM ARKADAŞI OLAMADILAR!

Sürecin sonunda Erol Bulut ile Newcastle anlaşamadı. Ancak Bulut 6 ay boyunca Newcastle'da Emre Belözoğlu'nun evinde kaldı. O dönem Newcastle forması giyen Belözoğlu, Bulut'a her konuda yardımcı oldu. Bunun yanı sıra birlikte ev arkadaşlığı yaparak adeta kader birliği oluşturdular. Ancak takım arkadaşı olarak sahaya çıkamadılar.

F.BAHÇE'YE 2 YILLIĞINA İMZA ATACAK

Fenerbahçe yönetiminin Erol Bulut seçiminde, Emre Belözoğlu'nun fikrine de başvurduğu bildirildi. Belözoğlu'nun Bulut hakkında olumlu rapor verdiği ve teknik adam olarak Bulut'un seçilmesinde önemli pay sahibi olduğu ifade edildi. Fenerbahçe'nin Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı gelen bilgiler arasında. (Sabah)

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