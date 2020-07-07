07 Temmuz 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Egehan Arna ile yollarını ayırdı!

F.Bah��e ayrılığı resmen açıkladı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 Giriş Tarihi: 07.07.2020

Son dakika haberine göre; Erkek Basketbol Takımı, 23 yaşındaki ile yolların ayrıldığını resmi internet sitesinden duyurdu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

" Beko Erkek Basketbol Takımımıza, altyapımızdan yetişen bir oyuncu olarak uzun yıllar hizmet eden ve bu süreçte yaşanılan birçok başarıda katkısı bulunan ile yollarımız ayrılmıştır.

Egehan Arna, formamızı giydiği süreçte takımımıza önemli katkılarda bulunmuş ve aynı zamanda, altyapılarımızda yer alan genç sporcularımız için A Takım formasına giden yolda güzel bir örnek teşkil etmiştir.

Egehan Arna'ya, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geride kalan bölümünde kendisine başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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