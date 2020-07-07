07 Temmuz 2020, Salı

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu formasını Mert Hakan Yandaş'a devredecek! 5 numara...

Formayı ona devredecek! İşte yeni 5 numara
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.07.2020

Gelecek sezon için planlamasına başlayan , önceliği yerli isimlere vermişti. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, 'la prensip anlaşmasına varmıştı. Sezon sonunda futbolu bırakması beklenen 'nun da 5 numaralı formasını 25 yaşındaki oyuncuya devredeceği öğrenildi.

'de mesaiye devam ediyor. 'in sona ermesiyle birlikte sportif direktörlük görevine başlayacak olan deneyimli isim hamlelerini üst üste yaparken, telefon trafiğini sürdürüyor. Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın 'ın elinden kaptığı 'ın ise üzerine titriyor.

Ajansspor'un haberine göre, Emre Belözoğlu, Sivasspor ile sözleşmesi biten ve yeni sezonda çubuklu formayı giyecek olan başarılı orta sahayla her gün telefonda konuşuyor.

Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Belözoğlu, Mert Hakan'a kendi giydiği 5 numaralı formayı verecek. Deneyimli isim Mert Hakan'a, "Artık 5 numaralı forma senin. Bu forma sana çok yakışacak ve uzun yıllar sana ait olacak. Takımın bütün oyun planını senin üzerine yapacağız" dedi.

Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'da 8 numaralı formayı terletiyordu.

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