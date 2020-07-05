Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılmıştı! İşte Max Kruse'nin yeni adresi
Fenerbahçe ile alacakları ödenmediği gerekçesiyle olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse'ye Bundesliga takımlarından Hoffenheim'in talip olduğu öğrenildi.
Yeni hedefini Almanya Bundesliga olarak belirleyen Max Kruse'nin bu isteği gerçekleşiyor. Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden deneyimli isim için Hoffenheim devreye girdi.
Alman basınına göre; 32 yaşındaki hücum oyuncusu için Hoffenheim teklif yapmaya hazırlanıyor.
BONSERVİS OLMAMASI CEZBEDİCİ
Kadrosunda Kruse'nin pozisyonunda oynayabilen 5 oyuncu birden bulunduran Hoffenheim'ın, transfer döneminde gerçekleşecek olan ayrılıklar sonrasında Kruse'yi kadroya katmak istediği ifade edildi. Max Kruse için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek olması, Hoffenheim için bu transferi cezbedici kılan bir diğer unsur olarak belirtildi.
KRUSE'NİN HEDEFİ BUNDESLIGA
Fenerbahçe'den ayrılığı sonrasında yeni hedefini açıklayan hücum oyuncusu, "Kişisel olarak bir seçim yapacak olursam, Almanya içerisinde kalmayı tercih ederim. Kariyerimin bu aşamasından sonra alacağım maaş, para hiç önemli değil. Bundesliga'da oynayan her kulüp, bana yetecek olan maaşı verebilecek finansal imkanlara sahip." demişti.
Kruse, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 7 gol ve 8 asistlik bir performans sergilemişti.
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