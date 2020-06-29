Fenerbahçe'de 26 milyonluk sorun! Zanka...
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadroya kattığı ve istenilen performansı gösteremediği gerekçesiyle devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiraladığı Zanka, sarı-lacivertli ekibe geri dönüyor. Sarı Kanarya'nın kadrosunda düşünmediği isme iki yıl için 3.4 milyon Euro (yaklaşık 26 milyon TL) ödeyeceği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar Düsseldorf'a kiraladığı Zanka ise sarı-lacivertlilere geri dönecek. Küme düşen Alman ekibinde düşünülmeyen Zanka'nın iki yıl daha Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.
Takvim'de yer alan habere göre yıllık 1.7 milyon Euro alan ve iki senelik maliyeti 3.4 milyon Euro'yu bulan Danimarkalı stoperi önümüzdeki sezon kadro planlamasında yer almıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Zanka'yı takımdan göndererek maaş yükünden kurtulmak istiyor.
Fenerbahçe, 2019 yılında Huddersfield'dan kadrosuna kattığı Danimarkalı Zanka'nın bonservisine 2 milyon Euro ödemişti. Sarı-lacivertli formayla 19 maça çıkan 30 yaşındaki deneyimli stoper, 3 gole imzasını attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı