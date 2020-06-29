Fenerbahçe'de 26 milyonluk sorun! Zanka...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadroya kattığı ve istenilen performansı gösteremediği gerekçesiyle devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiraladığı Zanka, sarı-lacivertli ekibe geri dönüyor. Sarı Kanarya'nın kadrosunda düşünmediği isme iki yıl için 3.4 milyon Euro (yaklaşık 26 milyon TL) ödeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar Düsseldorf'a kiraladığı Zanka ise sarı-lacivertlilere geri dönecek. Küme düşen Alman ekibinde düşünülmeyen Zanka'nın iki yıl daha Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.

Takvim'de yer alan habere göre yıllık 1.7 milyon Euro alan ve iki senelik maliyeti 3.4 milyon Euro'yu bulan Danimarkalı stoperi önümüzdeki sezon kadro planlamasında yer almıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Zanka'yı takımdan göndererek maaş yükünden kurtulmak istiyor.

Fenerbahçe, 2019 yılında Huddersfield'dan kadrosuna kattığı Danimarkalı Zanka'nın bonservisine 2 milyon Euro ödemişti. Sarı-lacivertli formayla 19 maça çıkan 30 yaşındaki deneyimli stoper, 3 gole imzasını attı.

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