Beşiktaş ve Fenerbahçe 21'lik yıldız için karşı karşıya!
Yaz transfer döneminde yerli ve gelecek vadeden oyuncuları da listesine alan Beşiktaş ile Fenerbahçe, transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da forma giyen 21 yaşındaki Doğukan İnci'nin transferi için harekete geçti. Öte yandan genç futbolcuyla Medipol Başakşehir'in de ilgilendiği iddia edildi.
TFF 3. Lig 2. Grup'taki Karşıyaka'nın 21 yaşındaki yıldız adayı Doğukan İnci'nin Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in radarına girdiği iddia edildi. Corona virüsü salgınının ekonomik etkileriyle yeni sezonda kemer sıkmaya hazırlanan Süper Lig temsilcileri alt liglerden yetenekli gençlere yönelirken, yine 3. Lig'deki Gölcükspor'dan 19 yaşındaki İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan 18 yaşındaki Barış Sungur'u alan Fenerbahçe'nin Doğukan'la da ilgilendiği öğrenildi.
Karşıyaka'yla bu sezon çıktığı 24 maçta 12 gol atan genç forvet için şimdiye kadar yalnız menajerlerin temasa geçtiği, talip olduğu belirtilen kulüplerden resmi teklif gelmediği öğrenildi. Yeşil-kırmızılılarda 2.5 sezondur profesyonel olarak forma giyen Doğukan'ın adı daha önce 2018 yazında da Fenerbahçe'yle anılmıştı. Genç oyuncu U19 Milli Takımı'nda 1 kez forma giydi.
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